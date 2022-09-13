В Украине сегодня, 13 сентября, будет влажная погода. Большую часть областей покроют значительные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня сухо будет только на западе, но небо будет затянуто облаками. На остальной территории Украины ожидаются дожди. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. При этом в некоторых регионах осадки могут принести порывы ветра. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +8+10 градусов, днем +12+15; на западе ночью +8+11, а днем +13+16 градусов; в восточных областях ночью +10+12 градусов, днем +17+19; на юге страны ночью +10+12, а днем +17+19 градусов; в центральных областях ночью +9+11 градусов, днем +16+18. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня пройдут дожди. Осадки ожидаются и днем и ночью. Ветер северо-западный, до 10 м/с. Температура ночью будет +9+11 градусов. Днем столбики термометров покажут до +12+14 градусов. Напомним, ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине на этой рабочей неделе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.