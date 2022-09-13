Успешное контрнаступление ВСУ продолжает оказывать значительное влияние на моральное положение и военный потенциал России на юге Украины. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Спутниковые снимки позиций РФ в Киселевке (в 15 км северо-западнее Херсона) показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций", — отмечают аналитики. В ISW объяснили, что Киселевка является оперативно важным местом для российских войск вокруг Херсона, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, крайней частью Херсона. "Очевидный отвод российских войск с этой позиции может нарушить способность россиян защитить северо-западные окраины города Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе испытывают непосредственную угрозу своим позициям", — отметили в Институте изучения войны. оккупанты пытаются капитулировать Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 12 сентября заявила, что российские войска, расположенные на правом берегу Днепра в Херсонской области, пытаются договориться о капитуляции под эгидой международного права. "Сообщения о переговорах и капитуляции являются индикаторами того, что украинские контрнаступления на юге происходят в быстром темпе", — добавили в ISW. Напомним, замминистра обороны Анна Маляр указала, что ВСУ уволили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.