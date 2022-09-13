Гороскоп на эту неделю расскажет о знаках Зодиака, которым удастся подзаработать в период с 13 по 18 сентября. Прогнозом со Styler поделилась знаменитая астрологиня Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Лев У Львов на этой неделе прекрасные возможности для заработка, но и тратить денежку вам захочется, как можно скорее. Не спешите покупать новый Айфон на ретроградном Меркурии (с 9 сентября по 4 октября), потому что, возможно, вы разочаруетесь в покупке или он быстро придет в негодность. Также следите за своими вещами и деньгами, могут быть кражи. Стрелец В финансовом плане все сложится наилучшим образом, могут быть хорошие предложения из-за границы. При этом Стрельцов ждет не очень веселая неделя – могут быть увольнения или неприятные известия от родственников. Также возможны разрывы договоренностей, потеря статуса, дома или развод. Козерог Возможны инвестиционные вливания со стороны или получение наследства. Благоприятное время для повторного поступления на учебу или пересдача долгов. Знакомства за границей не будут нести серьезный характер. Козероги могут успешно завершить начавшиеся ранее юридические вопросы, особенно относящиеся к земле, акциям и недвижимости. Ранее мы писали, какие неприятности всем нам может доставить ретроградный Меркурий в сентябре 2022 года. Также сообщалось, что ждет каждый знак Зодиака согласно гороскопу на сентябрь 2022 года.