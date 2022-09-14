Удачное контрнаступление Вооруженных сил Украины и деоккупация населенных пунктов лишили оккупантов возможности терроризировать население на захваченных территориях. Поэтому сейчас они обстреливают электростанции на освобожденных территориях. Что делать в случае обесточивания городов, сообщает Центр стратегических коммуникаций в Facebook. Сохранение тепла в доме Первоначально нужно заклеить щели в окнах и балконных дверях. Отметим, что их можно закрыть одеялами. Также можно приобрести дизельный или бензиновый генератор, который позволит на время включить электроэнергию. Кроме того, на случай исчезновения электроэнергии необходимо подготовить запас воды, пищи, лекарств, батареек, фонариков, свечей и спичек. Добавим, если фонарики и радио работают на батарейках, необходимо запастись на случай затяжного отсутствия электроэнергии. К тому же не забудьте сделать запас продуктов, не портящихся на целую неделю. Можно приобрести супы, каши, овощи, фрукты и консервы. Также необходимо позаботиться о большом запасе воды. Как оставаться на связи Если связь оператора исчезнет, вы можете подключаться к сети других операторов. Для этого нужно зайти в "Настройки", выбрать раздел "SIM-карты", "мобильные сети" или "сотовую связь". Затем выберите "Мобильная сеть", "Подключение" или "Выбрать сеть" и выключите автоматический режим. После этого на экране появится список активных сетей, одну из них нужно выбрать. Добавим, что необходимо купить павербанк или автомобильную зарядку для мобильного телефона. Если исчезнет электроэнергия, это позволит какое-то время иметь связь с миром. Ранее мы сообщали, что делать, если исчез интернет из-за ракетных обстрелов. Также мы писали, как быстро зарядить мобильный телефон.