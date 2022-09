Боксерский "поединок за Британию" между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа приобрел реальные очертания. Украинец Александр Усик может остаться без объединительного поединка в хевивейте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter 258MGT. Экс-чемпион мира принял все условия "Цыганского Короля" ради боя за титул WBC в тяжелом весе. Вероятная дата поединка, ранее отказавшегося назначать Всемирный боксерский совет – 3 декабря. Промоутерская компания 258MGT, занимающаяся делами Джошуа, отчиталась о принятии всех требований Фьюри. В частности, Эй Джей согласился на предложенную потенциальным соперником дату, а также готов поделить гонорар в пропорции 60 на 40 в пользу чемпиона WBC. На прошлой неделе Фьюри вызвал соотечественника на поединок из-за соцсетей. Чемпион мира по версии WBC стремится определить "короля Британии". В то же время он назвал "нылом" Александра Усика, отказавшегося сразиться с Фьюри в декабре. Украинец бросил вызов "Цыганскому королю" после августовской победы над Джошуа. 35-летний боксер призвал Фьюри провести объединительный поединок для определения абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Правда, Усик готов к бою только в 2023 году.

Joshua-Fury update:258 and @MatchroomBoxing can confirm, on before @anthonyjoshua, что мы привезли все термины, были представлены в нас Фури's team для бойового 3-го останнього friday. .We are awaiting a response. — 258MGT (@258mgt) September 13, 2022 Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа и сохранил чемпионские пояса в хевивейте. К слову, ранее была опубликована хронология событий боя-реванша между Усиком и Джошуа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.