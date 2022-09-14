Франция созывает заседание Совета Безопасности ООН из-за новых столкновений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Президент Франции Эммануэль Макрон снова призвал обе стороны соблюдать режим прекращения огня. Наряду с США и Россией, Франция является сопредседателем Минской группы, выступающей посредником между Арменией и Азербайджаном. Напомним, накануне вечером конфликт между Арменией и Азербайджаном снова обострился. Страны обвиняют друг друга в эскалации и заявляют о потерях со своей стороны. Премьер Армении Никол Пашинян практически сразу позвонил Владимиру Путину. Затем в Ереване созвали Совбез, в ходе которого одобрили решение попросить помощи у России и ОДКБ. При этом в Азербайджане утверждают, что ответственность за эскалацию конфликта лежит на военно-политическом руководстве Армении. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.