Масштабная деоккупация Луганской области начнется с Кременной и Сватового. Основной удар ВСУ ожидается именно там. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "В основном все сосредоточено на Лиманском направлении – Сватово-Кременная. Мы видим, что туда стягиваются остатки каких-то (российских, – ред.) войск. Основной удар будет там, и оттуда начнется деоккупация Луганской области", – сказал он. По его словам, на сегодняшний день Кременная полностью пуста, поскольку осейская армия покинула город. Там развевается украинский флаг, который подняли партизаны. Несколько похожая ситуация в Старобельске. А вот из Сватового, рашисты сначала убежали, но через некоторое время вернулись, добавил Гайдай. По его данным, на оккупированных территориях дефицит топлива из-за масштабного бегства оккупантов и коллаборантов. Напомним, накануне Луганская ОВВА сообщила, что российские войска уже покинули Сватово.