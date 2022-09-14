Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины поддерживают разработанный Министерством энергетики законопроект, позволяющий за 2 года достроить начатые проекты зеленой энергетики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА), написавшее соответствующее письмо Минэнерго. "После анализа положений предложенного Проекта Закона ЕУЭА выражает свою поддержку данной инициативе Министерства и поддерживает необходимость продления по меньшей мере на 2 года соответствующих сроков, касающихся присоединения к сети и ввода в эксплуатацию работающих на ВИЭ электростанций, строительство которых планировалось в течение 2022 года", — подчеркивают в агентстве. Однако в проекте закона остается неурегулированным вопрос продления на 2 года сроков по обязательствам субъектов хозяйствования по строительству и вводу в эксплуатацию строящихся объектов электроэнергетики в соответствии с такими техническими условиями. "Просим дополнить проект закона соответствующими изменениями в часть 4 статьи 71 закона Украины "О рынке электрической энергии", которые урегулируют указанный вопрос", — подчеркнули в ЕУЭА. Как сообщалось, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы. Он подчеркнул, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода. По информации УВЭА, инвесторы с проектами ветроэлектростанций на общую мощность 800 МВт закупили оборудование и планировали построить зеленые электростанции к концу 2022 года.