Во вторник, 13 сентября, из украинских портов вышли еще семь сухогрузов с продовольствием, отправившихся "зерновым коридором". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции в Twitter. "В рамках отгрузки зерна сегодня утром из украинских портов отбыло еще 7 судов с зерном", — говорится в сообщении. Напомним, 11 сентября из одесских портов не смог выйти очередной караван сухогрузов с украинской агропромышленной продукцией из-за непогоды. Кроме того, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом Коридоре". 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Благодаря этому цены на пшеницу снизились. Добавим, что через месяц после открытия "зернового коридора" более 50 судов ушли из портов Украины, помогая экспортировать более 1,2 млн. тонн зерна и других продуктов питания. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.