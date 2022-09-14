Кто лучше разбирается в блюдах из белых грибов, как не карпатские грибники. Особенно такие рецепты актуальны сейчас, в грибной сезон. Рецептом поделились на YouTube-канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты. Составляющие: Белые грибы – 300-500 свежих (или 60-70 граммов сушеных белых грибов) Сметана – 1 л Вода для ухи 2-3 л Лук – 1 шт. Соль — по вкусу Тимьян по желанию Для подбивки – сметана (+ 100-150 мл), мука -2-3 ст. л. Для "закрышки" — лук, укроп или по желанию другая зелень. Пошаговое приготовление Очистите грибы, помойте и нарежьте, залейте подсоленной водой и вымочите 2 часа. Сушеные можно замочить в воде без соли. Промойте грибы в трех водах и поставьте варить. Воду подсолите, снимите пену при кипении. Проварите два часа, отцедите от грибов уху. Засыпьте в кастрюлю сметану, добавьте иссеченный лук. Можно добавить перца, или немного чабреца. Проварите немного. Бросьте грибы в сметану, немного потушите, вылейте грибную уху. Если уха редко, можно подбить сметану с мукой и добавить к ухе. Добавьте "закрышку" – зеленый лук, укроп. Раньше мы писали, как приготовить токан с картофелем по старинному бойковскому рецепту. Также сообщалось о 5 уникальных украинских борщах, рецепты которых вас точно удивят.