У США есть несколько оснований не признавать Россию страной-спонсором терроризма. Украина эту аргументацию понимает, но не разделяет ни по одному из пунктов. Об этом в интервью сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как отметил Министр, первый аргумент в том, что когда государство объявляют спонсором терроризма, то активы этого государства на территории США открываются для судебных исков граждан США и юридических лиц, и их можно получить себе в качестве компенсации за те или иные действия. "И аргумент Соединенных Штатов, что эти средства вместо того, чтобы пойти в перспективе на восстановление Украины, не попадут сюда. Это очень шаткий аргумент, потому что сейчас пока нет механизма в США, как передать эти деньги на восстановление Украины", — сказал он. он. По его словам, второй аргумент состоит в том, что США не хотят, чтобы их друзья и союзники, прежде всего, в Европе, попали во вторичные американские санкции. "То есть как это работает – если ты государство-спонсор терроризма, то США получают право применять санкции против юридических лиц третьих стран, которые имеют дела со страной-спонсором терроризма. Например, какие-то европейские партнеры США. Но мы подчеркиваем, что применять вторичные санкции – это не обязанность, а право", – подчеркнул Кулеба. Третий аргумент состоит в том, что совокупный перечень критериев для признания государства спонсором терроризма выписан таким образом, что Россия под него не подпадает. "Мы тоже говорим, что это не работает, потому что есть, например, террористическая организация "Вагнера", непосредственно спонсируемая российским государством и действующая не только в Украине, но и в странах Африки", — отметил министр. "То есть при всем уважении, при всей благодарности за всю помощь в этом конкретном вопросе мы считаем, что он должен быть решен положительно, и у нас есть аргументы в пользу этой позиции", — констатировал Кулеба. Напомним, президент США Джо Байден выступил против признания России страной-спонсором терроризма. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.