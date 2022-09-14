В вопросе создания Международного трибунала по поводу российской агрессии против Украины наметился серьезный прогресс. Уже получилось добиться того, что большинство партнеров Украины согласны в том, что РФ нужно судить за рамками Международного уголовного суда (МКС). Об этом в интервью сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "В начале мы сталкивались, в сущности, с отказом партнеров участвовать в этой инициативе, не потому, что они считают, что Россию не нужно судить за преступление агрессии, в этом есть широкое согласие, а потому что они считали, что нужно найти путь , как сделать это в рамках Международного уголовного суда", – рассказал министр. По его словам, теперь после долгих усилий проанализировать ситуацию и найти решение появилось понимание, что в рамках МКС это сделать невозможно, а значит, нужно серьезно работать над тем, как реализовать идею спецтрибунала. То есть мы прошли эволюцию от отвержения этой идеи до ее восприятия. Еще раз подчеркиваю: не потому, что не хотят судить, а потому, что именно этот формат им не подходил. Теперь мы обсуждаем, как именно этот формат может быть реализован. Это очень серьезный прогресс, и буквально вчера у меня было последнее совещание по этому поводу, мы двигаемся вперед и найдем решение, — добавил Кулеба. Ранее Кулеба сообщил, что существуют проблемы создания трибунала для России из-за вторжения в Украину и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания Спецтрибунала. Напомним, что министр юстиции Денис Малюска рассказал, что форматов по привлечению России за совершенные преступления против украинцев много. Это могут быть как национальные суды, так и известный международный уголовный суд в Гааге. При этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создать собственный "трибунал" над Украиной за якобы ее преступления в Донбассе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.