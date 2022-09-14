Гауляйтер Херсона Владимир Сальдо действительно не был отравлен и не вернется "управлять" захваченной Херсонской областью. Оказывается, его считали профнепригодным из-за ограбления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить". "Сальдо не был в коме, это прикрытие. Он прокрался, после чего был фактически "освобожден" от должности главы администрации Херсонской области", — пишут в Telegram-канале со ссылкой на источник в российских властях, знакомый с ситуацией. По его словам, официально обвинения Сальдо предъявить не могут — деньги в Херсон поступают из Москвы наличными. Источник добавил, что "преемником" Сальдо рассматривается Екатерина Губарева, назначенная заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области. 4 факта, связанных с Сальдо 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении 11 пророссийских партий, включая "Блок Владимира Сальдо". в Житомирской области были арестованы активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья главного гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. Компания занималась добычей и обработкой гранита. правоохранители сообщили о подозрении так называемой "замглавы Херсонской военно-гражданской администрации". Ею оказалась жительница Донецкой области. в Херсоне 20 марта расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо – Павла Слободчикова. Он был убит в своем автомобиле рядом с домом своего руководителя. Напомним, ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что Сальдо попал в больницу. Его госпитализация может быть связана с онкологическими проблемами. В свою очередь российская пропаганда распространила информацию, что якобы украинские партизаны в Херсоне попытались убить местного гауляйтера Владимира Сальдо, предавшего Украину и служащего сейчас оккупантам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.