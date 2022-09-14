Конюшня Королевской автогонки "Уильямс" поделилась подробностями о состоянии здоровья Алекса Албона, который испытал хирургическое вмешательство посреди Гран-при Италии. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт команды. 26-летний гонщик был госпитализирован в субботу с аппендицитом. Медики решили оперировать тайца, поэтому он пропустил квалификацию и гонку. За рулем "Уильямса" его заменил Ник де Вриз. "После операции у Алекса появились непредсказуемые анестетические осложнения, повлекшие дыхательную недостаточность – известную, но нечастую проблему. Он был повторно интубирован и переведен в палату интенсивной терапии", – говорится в заявлении команды. В ночь на понедельник состояние Албона значительно улучшилось. Утром его отперли от аппарата искусственной вентиляции легких. Поскольку других осложнений у гонщика не обнаружили, перевели в общую палату. Во вторник врачи планируют отпустить тайца домой. Албон постарается восстановиться до следующего этапа чемпионата. Старт Гран-при Сингапура намечен на 30 сентября. Если пилот "Уильямса" не успеет набрать кондиции, то за руль британской команды снова сядет де Врез.

Аннот на Alex Albon.#WeAreWilliams — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 12, 2022 Нидерландец Ферстаппен торжествовал на Гран-при Италии после старта с четвертого ряда. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.