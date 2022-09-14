Увольнение Луганска или Донецка станет окончательным ударом по российской армии и вызовет "эффект домино". Для того чтобы это произошло, украинским военным нужно оружие. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter. "Увольнение Луганска или Донецка вызовет "эффект домино", обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)", — написал он. Кроме того, по его словам, дополнительное оружие необходимо и для того, чтобы защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО. "Потому что Россия будет воевать только с гражданскими", – констатировал Подоляк. Ранее Подоляк заявлял, что РФ хочет запугать Европу и Украину холодом на фоне позорного поражения оккупационных войск в Харьковской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.