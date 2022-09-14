Семь матчей во вторник начнется второй тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира. Первый день 2-го тура основной сетки Кубка чемпионов стартует в 19:45. В Пльзене местная "Виктория" примет миланский "Интер", а в португальской столице "Спортинг" встретится с лондонским "Тоттенхэмом". Центральный матч вечера состоится в Мюнхене. Там в 22:00 начнут поединок бывшая и нынешняя команды Роберта Левандовски – "Бавария" и "Барселона" соответственно. Параллельно "Ливерпуль" дома проэкзаменует амстердамский "Аякс", леверкузенский "Байер" померяется силами с мадридским "Атлетико", марсельский "Олимпик" примет франкфуртский "Айнтрахт", а "Порту" – бельгийский. Еще один матч – "Рейнджерс" против "Наполи" – УЕФА решил перенести на среду из соображений безопасности. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будут показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO . Список матчей вторника во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов: "Виктория" Пльзень – "Интер", 19:45 "Спортинг" – "Тоттенхэм", 19:45 "Бавария" – "Барселона", 22:00 "Байер" – "Атлетико", 22:00 "Ливерпуль" – " Аякс", 22:00 "Марсель" — "Айнтрахт", 22:00 "Порту" — "Брюгге", 22:00 В преддверии ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок "Шахтера" и "Селтика". Незначительное преимущество специалисты отдают команде из Глазго. Зато победа "горняков" вероятнее ничьей. К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Селтика" на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.