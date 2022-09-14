Служба безопасности задержала коллаборантку, согласившуюся сотрудничать с россиянами в Шевченковском Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ. "Женщина активно сотрудничала с россиянами. В мае 2022 года она согласилась занять псевдодолжность руководителя организационно-информационного отдела в местной администрации во временно оккупированном пгт. Шевченково", — рассказали в ведомстве. О подозрении женщине было доложено еще в июле. После освобождения поселка правоохранители установили местонахождение коллаборантки и задержали ее. Подозреваемой уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Как известно, украинские военные освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны. Мы писали, что полицейские уже возобновили работу на освобожденных территориях Харьковской области. В деоккупированных регионах проходит фильтрация. Также правоохранители ищут коллаборантов.