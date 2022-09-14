Россия пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. В частности Москва просит Таджикистан продать ей советские боеприпасы к артиллерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны. "Кремль пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. В первую очередь, РФ интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике", — рассказали в ведомстве. Так, недавно Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ обратилась в Министерство обороны Республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов в РСЗО "Ураган". Также россиян интересуют боеприпасы к 203-мм САУ "Пион" и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2. Кроме того, россияне пытаются задействовать в войне граждан Таджикистана. "Отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с РФ и принять участие в войне против Украины. Разворачивается вербовочная кампания в Кыргызской Республике", — отмечают в разведке. Также в чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с РФ или одной из частных военных компаний. Ранее Иран предоставил России свои беспилотники, а также предложил пути для обхода санкций. Кроме того, сообщалось, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи. Почему Россия просит помощи у Ирана и КНДР, в интервью РБК-Украина объяснил Министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, русский т.н. "вторая армия мира" просчиталась в обеспечении ресурсами, начав полномасштабное вторжение в Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.