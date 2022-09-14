Российские оккупанты готовятся к очередным обстрелам захваченной ЗАЭС. Не исключены атаки и по другим атомным станциям Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление разведки Минобороны. "Действительно, есть информация об определенной подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции, о том, что личный состав агрессора имеет план пребывания в укрытии во время своих сигналов, есть перемещение техники, есть систематическая деятельность по повреждению линий электропередачи, которых сейчас осталось лишь несколько , которые совмещают ЗАЭС с украинской энергосистемой", — предупредил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, кафиры после захвата ЗАЭС увидели определенную "безнаказанность со стороны международного сообщества", и это масштабируют на всю энергетическую систему Украины, готовя таким образом откровенную гуманитарную катастрофу и кризис накануне зимы. "Мы уже можем говорить, к сожалению, не только о Запорожской АЭС, российском агрессоре систематически, методично обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, безусловно, может повлиять в конечном счете и на другие атомные объекты — на другие атомные станции", — подчеркнул он. Юсов. Он также отметил, что последние удары по энергетической системе и критической инфраструктуре Украины – это планомерные действия агрессора, и вполне возможно представить и другие сценарии. Украина со своей стороны к этому готовится. Отметим, как рассказал в интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ядерным шантажом на захваченной Запорожской АЭС россияне пытаются достичь двух целей. Нарушить энергетический баланс в преддверии зимнего сезона и повлиять на санкционную политику Запада. Следует напомнить, что в ночь на воскресенье 11 сентября энергоблок №6 Запорожской АЭС отключили от сети после очередных обстрелов россиян. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.