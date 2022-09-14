Трансляция поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 между донецким "Шахтером" и шотландским "Селтиком" будет доступна на территории Украины. Где смотреть матч онлайн и по каким каналам, подскажет РБК-Украина. Матч "Шахтер" – "Селтик" состоится 14 сентября в Варшаве. Поединок примет Стадион Войска Польского. Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени. В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будут показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO . Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Предматчевая студия там начнется в 18.50. В воскресенье вечером делегация "Шахтера" прилетела в Варшаву из Жешува. "Горняки" будут готовиться к поединку с "Селтиком" на тренировочной базе местной "Легии". Кормчий дончан Игорь Йовичевич взял в Польшу 27 исполнителей. В преддверии ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок "Шахтера" и "Селтика". Незначительное преимущество специалисты отдают команде из Глазго. Зато победа "горняков" вероятнее ничьей. К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Селтика" на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.