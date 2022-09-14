Появилась актуальная карта военных действий в Украине на вторник, 13 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMAP. Согласно карте, у Лимана Донецкой области по сравнению со вчерашним днем расширилась "серая зона". Еще вчера указанная территория была под контролем россиян. Бои за город ведутся. В районе недавно уволенных Купянска и Изюма ВСУ продолжают вести контрнаступление, российские оккупанты продолжают отступление. В Херсонском направлении ситуация остается неизвестной в районе населенного пункта Архангельское. Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 российских кафиров. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53 300 солдат. Напомним, украинские войска потеряли контроль над городом Лиман в Донецкой области 30 мая. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.