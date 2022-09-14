Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками обсуждают возможную передачу Украине систем ПВО. К тому же, американские чиновники оценивают и целесообразность предоставления истребителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times. "Высокопоставленный чиновник по вопросам обороны США сказал, что Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как противовоздушная оборона и целесообразно ли предоставить Киеву истребители в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — пишет издание, ссылаясь на чиновника в оборонном ведомстве. Дополнительно Напомним, недавно заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что США пока не завершили обсуждение по поставкам украинским военным истребителей F-16 и не планируют передавать их в ближайшее время. При этом в Воздушных силах ВСУ заявляют, что Украине необходимо истребители уже сейчас, однако нужно понимать, прежде чем их получать — нашему государству нужно наладить необходимую под самолеты инфраструктуру, инженерию и подготовить наших пилотов. Относительно ПВО есть интересный нюанс. По итогам заседания контактной группы по оборонной поддержке Украины глава Минобороны Алексей Резников анонсировал, что с партнерами был поднят один из главных вопросов — это разработка трехуровневой системы в сфере ПВО/ПРО в нашей стране, но других подробностей пока не известно. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.