Во временно захваченном Мариуполе силы сопротивления взорвали патруль кафиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. "Имеем подтверждение подрыва патруля кафиров по ул. Карпинского Кальмиусского района, которые пытались стереть "Е" и догнать наших "художников", — рассказал он. По его словам, три кафира были госпитализированы в больницу оккупированного Донецка. Как сообщалось, в Мариуполе российские пропагандисты придумали ответ на появившиеся изображения буквы "Й" в городе, который стал символом сопротивления. Они рисуют красную звезду на объявлениях, где есть буква "Ё". Напомним, в Мариуполе пытались убить гауляйтера Константина Иващенко 20 августа. До этого, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики периодически с помощью автоматных очередей устраивают разборки за награбленное имущество. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.