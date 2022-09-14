В школах Мариуполя началось обучение. Учителя на уроках рассказывают первоклассникам, что они – "часть России", и что украинцы – "вымышленная нацистами нация". Об этом в своем Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В частности, в первую очередь первоклассникам сказали изучить гимн России. "Промывание мозгов детям стартовало. Первоклассникам учителя рассказывают, что они часть России", – рассказал он. Также Андрющенко обратил внимание на российские учебники, изданные детям, где говорится, что "украинцев в России не существует". К тому же, в учебниках детям рассказывают, как выглядит русский герб и флаг. "Особенно талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы — придуманная нацистами нация. Поэтому когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям, — это вполне адекватное наказание за искалеченные детские души", — подчеркнул мэрский советник.

В Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы – "вымышленная нацистами нация" (t.me/andriyshTime) Ранее мы сообщали, как проходило 1 сентября в оккупированном Мариуполе. Также мы публиковали фото из школьной столовой Мариуполя. Дети рассказывали, что есть можно только булку и хлеб.