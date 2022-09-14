Украинские защитники продолжают наносить мощные удары по оккупантам на юге. ВСУ поразили 3 района сосредоточения вооружения и техники, а также 2 пункта управления врага. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Наша авиация нанесла 2 удара по силам противника в районе Новопетровки в Херсонской области. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач", — отмечают военные. В ОК "Юг" рассказали, что поражения направлялись на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, а также станцию радиоэлектронной борьбы россиян. В результате действий ВСУ враг потерял: 59 солдат; танк; 5 гаубиц 152-го калибра, в том числе самоходных — "Мста-Б" и "Мста-С"; командно-штабная машина и машина управления; 12 единиц другой автобронетехники. "Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, в который раз была закреплена его непригодность к использованию", — добавили наши воины. Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что на юге российские оккупанты пытаются договариваться с Вооруженными силами Украины. Враг находится в подавленном состоянии. К слову, ВСУ подвинули линию фронта на юге от 4 до 12 километров. Украинские защитники уже уволили 13 населенных пунктов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.