Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Италии Марио Драги. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на фронте и оборонное сотрудничество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Facebook. "В ходе разговора с премьер-министром Италии Марио Драги пообщались о развитии ситуации на фронте. Для Украины важно оборонное взаимодействие с Италией. Должны его усиливать", — написал украинский президент. Также во время разговора был поднят вопрос Запорожской атомной электростанции. Зеленский отметил, что демилитаризация и возврат станции под контроль Украины – гарантия ее безопасности. Напомним, ранее президент Украины позвонил по телефону своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Стороны обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Как известно, 16 июля Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги был с визитом в Киеве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.