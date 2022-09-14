Заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко, Александр Шаповал погиб на фронте в бою с российскими оккупантами 12 сентября. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram. Танцор воевал в рядах ВСУ, куда записался добровольцем в начале полномасштабного вторжения России. На фронте Александр был гранатометчиком. Погиб на Донецком направлении у железнодорожной станции Майорск. Шаповал преподавал дуэтно-классический танец в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже. О смерти коллеги также написала балерина Екатерина Кухарь в Instagram. По ее словам, Александр был талантливым человеком и жил сценой. "Сердце отказывается в это верить… был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью… потому что он один из немногих, кто жил сценой… А теперь его танец стал вечным. Больно, тяжело… Вечная и светлая память, Саш. Навсегда в сердце, памяти, душе», – написала Повар.

На войне погиб Александр Шаповал (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Погиб Александр Шаповал (facebook.com/kyiv.state.ballet.college) Напомним, что на войне погиб активист Роман Ратушный, защищавший Протасов Яр от застройщиков. Также мы писали, что во время спасения раненых собратьев на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг "Архитектор".