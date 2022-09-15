Австрия построит и оборудоват в Украине три медицинских учреждения. Проекты будут стоить 600 миллионов евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA. В австрийском министерстве экономики отметили, что из-за войны войны, которую развязала Россия, возросла потребность в строительстве медицинских учреждений. "На первом этапе три конкретных проекта — строительство и оборудование Национальной детской больницы "Охматдет" в Киеве, строительство и оборудование современной университетской клиники в Киеве и строительство Национального реабилитационного центра Украины во Львове — будет реализовано австрийскими компаниями с проектной стоимостью свыше 600 млн евро", – указали в ведомстве. В Минэкономики Австрии добавили, что все финансировать будут австрийские и немецкие банки. К слову, это стало возможным после заключения правительствами Украины и Австрии Рамочного соглашения об экономическом сотрудничестве по развитию проектов. Напомним, в июле было известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожены 123 объекта системы здравоохранения, еще 746 нуждаются в восстановлении. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.