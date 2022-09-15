ВСУ добились значительного прогресса во время контрнаступления на востоке Украины. Однако предстоит еще долгий путь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, обнародовавшее заявление президента США Джо Байдена. "Очевидно, что украинцы достигли значительного прогресса, но я думаю, что предстоит еще долгий путь", — сказал американский лидер. На вопрос, считает ли он текущий ход боевых действий "поворотным" моментом, Байден отметил: "На это нет ответа. Затрудняюсь сказать". Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских кафиров. К слову, администрация президента США Джо Байден готовит новый пакет оборонной помощи для Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.