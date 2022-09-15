Военнослужащие Вооруженных сил Украины будут проходить обучение на территории Дании. Учения будут проходить по примеру Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24, обнародовавшее заявление главы датского Минобороны Мортена Бедскоу. "Будут учения в Дании. Я не могу предоставить больше деталей, но обучение украинской армии в Дании будет", — отметил министр. Копенгаген направил инструкторов в Британию, которая взяла на себя лидерство в подготовке бойцов для армии Украины. В июне Лондон пообещал четыре месяца научить 10 000 украинских военных на нескольких своих базах. Напомним, Дания увеличит финансовую помощь Украине на 110 миллионов евро. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.