Страны Балтии, а также Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя офиса президента Андрея Ермака в Telegram. "Совок", запах нафталина, россияне так давно этого хотели", – написал Ермак. Напомним, ранее Совет ЕС утвердил полное прекращение Соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Кроме того, Латвия ввела ограничения на въезд России через внешнюю границу ЕС, что ограничит въезд граждан РФ с краткосрочными шенгенскими визами. Добавим, что Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились о совместном региональном подходе, выразив "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС". Глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Украина будет добиваться полного запрета на выдачу виз для россиян. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.