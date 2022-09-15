В обменных пунктах Украины сегодня, 13 сентября 2022 года, курс доллара в продаже не изменился – 41,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,25 гривны за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка. На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка – 40,25 грн (40,20-12 сентября) продажа – 41,10 грн (41,10 – 12 сентября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка – 40,05 грн (39,90 – 12 сентября), продажа – 41,25 грн (41,20 – 12 сентября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка – 8,00 грн (8,00 – 12 сентября), продажа – 8,60 грн (8,60 – 12 сентября) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время, курс евро на 13 сентября составляет 37,097 гривен за евро (+0,3858 грн). Напомним, доллар снова может подешеветь до 40 гривен за доллар, поскольку интервенции НБУ по подкреплению касс банков наличной валютой могут стабилизировать курс. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.