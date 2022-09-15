При использовании духовка загрязняется. Быстрая и поверхностная чистка никогда не удалит жирные отложения и очень старые пригоревшие прилипшие остатки. Однако есть домашнее средство, которое легко с этим справится. Об этом пишет SantePlus. В частности, грязь влияет на работу духовки, накапливает микробы и наносит вред здоровью. Что понадобится Необходимо сделать специальную пасту из уксуса, пищевой соды и капли моющего средства. Все ингредиенты следует смешивать осторожно, чтобы не образовалась большая пена. Затем нанесите раствор на загрязненные и обгоревшие части духовки. Оставьте как минимум на час, а лучше на ночь. По истечении этого времени просто протрите духовку влажной тряпкой. Другой способ очистки – использование алюминиевой фольги. Для этого нужно свернуть алюминиевую фольгу в шарик. Затем смочить небольшим количеством моющего средства и протереть стекло духовки. Также укажем, чтобы устранить остатки грязи в труднодоступных уголках духовки, поможет пар. Поместите миску с водой (термостойкой) в разогретую духовку. После этого подождите, пока пара начнет действовать и разрыхляет все стойкие отложения. Затем, когда устройство остынет, с помощью влажной губки очистите его от всех старых пригоревших остатков пищи. Как очистить решетку Часто застрявший в решетках жир очень трудно очистить. Однако избавиться от него можно с помощью большого таза, пищевой соды и губки. Наполните таз кипятком и окуните в него решетки от духовки. Они должны быть полностью погружены. Далее насыпьте 3 столовых ложки соды. Дайте решеткам пропитаться так несколько часов. Затем проверьте их состояние. Если вы заметили, что они все еще немного жирны, возьмите губку, чтобы потереть грязные части. После этого промойте водой и высушите. Ранее мы сообщали, как быстро и качественно отмыть пригоревшую кастрюлю. Также мы писали, как часто нужно убирать и мыть дома.