15 сентября – это церковный день памяти Антония и Феодосия Печерских. В народе отмечается День Мамонтия. Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины. В эту дату православная церковь отмечает день памяти мученика Маманта Кесарийского, жившего в III веке. Он пользовался большой любовью среди животных, поэтому был прозван Мамонтием Овчарником или Овчинником. По преданию, его не трогали дикие звери, а когда Мамонтия бросили им в пищу, звери стали к нему баловаться. В этот день по приметам в хлеву как защиту от сглаза вешали старую поношенную обувь. Дом окуривали ладаном для защиты от нечисти. День считается хорошим для любовных дел, свиданий и предложений руки и сердца. Приметы 15 сентября К мамонтию черемуха должна полностью сбросить листья. Низкие облака – к непогоде. Ясно — осень будет теплой, дождливая — сухой. Что нельзя делать 15 сентября. В этот день категорически запрещается жаловаться на судьбу, иначе с бедами потом не удастся справиться еще долго. Нельзя плохо обращаться с животными, избивать их и оскорблять. Не начинайте никаких новых дел, это к провалу и неудачам. Не надевайте яркую одежду, чтобы не привлечь к себе сглаз. Женщинам лучше не ходить в лес. Именины сегодня празднуют Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан. Смотрите также календарь праздников на октябрь 2022 года. Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может принести с собой.