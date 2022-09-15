По религиозному календарю сегодня, 14 сентября, чтят память святого Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского. В народе день называли Семин, Семена и он имел особые обычаи. Что можно и нельзя делать в этот день, приметы и традиции – читайте ниже в нашем материале Styler. Традиции праздника, что нужно сделать Раньше верили, что с этого дня начинается "старое бабье лето". Семин день начинали с разведения нового огня. Хозяева готовились к зиме. Убирали, ремонтировали и пытались доделать все до холода. Готовили вкусные угощения и приглашали в дом гостей. В Семин день считалось хорошей приметой совершить новоселье – верили, что тогда в новом жилье всегда будет достаток и мир в семье. Чем сытнее удастся отпраздновать переезд в новый дом, тем больше добра в нем останется от многолюдного пира. В этот день к восходу солнца нужно перечислить свои деньги – это сулит успех в будущих делах. Именины в этот день празднуют: Семен, Татьяна, Наталья, Марфа. Если погода теплая, то и вся зима теплой будет. Южный ветер дует – до теплой и сырой зимы. Дождливая погода – до сырой осени. Ясно на Семена – осень погоже будет. Мухи кусаются больно – к непогоде. Что нельзя делать в этот день Ссориться с родными, потому что не помиритесь до Рождества. Много работать, потому что так и не сможете до конца года полноценно отдохнуть. Злоупотреблять алкоголем и слишком много есть. Ранее мы писали о новом календаре выходных и праздников в октябре 2022 года. Также читайте, какой будет погода в Украине зимой 2022 года.