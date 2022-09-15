В начале сентября 2022 года в базе Киевского городского центра занятости насчитывалось около 3,3 тысяч вакансий. На одно свободное рабочее место претендуют 4 безработных (на этот период в прошлом году – один человек). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости (КМЦЗ). По видам экономической деятельности больше всего вакансий насчитывается в сферах образования, административного обслуживания, оптовой и розничной торговли, здравоохранения и государственного управления. В профессиональном разрезе больше всего предложений от работодателей существует для семейных врачей (средняя зарплата – 13,9 тыс. грн), электрогазосварщиков (12,8 тыс. грн), рабочих по уборке и содержанию домов с прилегающими территориями (7,4 тыс. грн) , учителей заведений общего среднего образования (8,8 тыс. грн), сестер и братьев медицинских (7,8 тыс. грн), швей (11,6 тыс. грн), слесарей-сантехников (9,2 тыс. грн), дворников (7 тыс. грн), электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (11,3 тыс. грн), фармацевтов (10 тыс. грн), социальных рабочих (6,5 тыс. грн), инструкторов по физкультуре (7,3 тыс.) .грн), воспитателей заведений дошкольного образования (7,7 тыс. грн), музыкальных руководителей (7 тыс. грн). Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. грн. Напомним, в июле в Киеве на одну вакансию претендовали 10 безработных. Наибольшее несоответствие между спросом и предложением на рабочую силу наблюдалось среди служащих и руководителей – на одну вакансию претендовали 69 человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.