Российские войска ночью обстреляли Харьков. оккупанты нанесли ракетный удар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковского городского головы Игоря Терехова. По его словам, "прилет" находился в Киевском районе. "Ночью около половины первого ракетных обстрелов Киевского района. Предварительно без жертв, пострадавших и разрушений", — сообщил мэр. Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Предварительно прилет был в центральном районе города. Позже звуки взрывов раздались в Кропивницком. Предварительно, сработало ПВО, сообщили в Кировоградской ОВА. Кроме того, ночью прогремели взрывы в Николаеве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.