Российские оккупанты в ночь на 14 сентября нанесли массированный удар по Николаеву. В результате атаки врага повреждены жилые дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram николаевского городского головы Александра Сенкевича. "Сегодня после 01:00 Николаев массированно обстреляли. Повреждения получили, в том числе жилые дома", — отметил мэр. Он указал, что в настоящее время на местах работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах мы расчищаем проезд для общественного транспорта. 75 снарядов по Днепропетровской области Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что захватчики в течение ночи трижды атаковали Никопольский район. "Враг гнал по Никопольской и Марганецкой общинам из тяжелой артиллерии. Выпустил 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших", — рассказал чиновник. По словам Резниченко, Никополь оккупанты атаковали два раза. В городе повреждены: до 20 домов; несколько газопроводов; линии электропередач. "Без света осталось почти 3 000 семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают чинить сети", — указал глава ОВА. Он добавил, что в Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы. В остальных районах ночь прошла без обстрелов и в эту минуту спокойно. Напомним, российские оккупанты вывели четыре надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 36 крылатыми ракетами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.