Президент РФ Владимир Путин заявил о "дополнительных практических шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе Азербайджана и Армении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОДКБ. Отмечается, что члены Организации договора о коллективной безопасности в режиме видеоконференции провели внеочередную сессию Совета. В ходе заседания участники поддержали "посреднические усилия РФ, направленные на стабилизацию обстановки в регионе". "Путиным предоставлена информация о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности", — говорится на сайте ОДКБ. К слову, во время собрания члены Организации достигли договоренности о направлении Армении миссии ОДКБ. Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах. Армянский премьер Никол Пашинян практически сразу позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Затем он созвал Совбез, в ходе которого одобрили решение просить помощи у России и ОДКБ. На ситуацию отреагировали и в МИДе Украины. Там призвали стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и отметили ничтожность любых посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны РФ.