Погода в Украине сегодня, 14 сентября, будет теплой. Местами днем до +22, но будет дождь на Левобережье и западных областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями, на Левобережье, днем и в западных областях небольшие дожди, на остальной территории без существенных осадков. На западе страны ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами сильные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +7+10 градусов, днем +16+20; на западе ночью +7+11, а днем +18+22 градуса; в восточных областях ночью +7+10 градусов, днем +16+19; на юге страны ночью +10+12, а днем +20+22 градуса; в центральных областях ночью +8+11 градусов, днем +16+22. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +9+11, а днем +18+20 градусов. Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на эту рабочую неделю. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.