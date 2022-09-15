Сегодня, 15 сентября, все области Украины снова накроют дожди. При этом в некоторых регионах ожидается небольшое потепление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня сухо будет только в Крыму, на другой территории нашей страны – дожди. На юге осадки ожидаются умеренными, а в других областях прогнозируются значительные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Во всех регионах, кроме востока, ожидается потепление. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +9+12 градусов, днем +17+20; на западе ночью +11+14, а днем +18+23 градуса; в восточных областях ночью +10+12 градусов, днем +17+20; на юге страны ночью +14+16, а днем +23+26 градусов; в центральных областях ночью +11+13 градусов, днем +18+21. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня тоже будет влажная погода. Регион покроют дожди, ветер юго-западный до 12 м/с. Температура ночью будет +10+12 градусов. Днем столбики термометров покажут до +17+19 градусов. Напомним, ранее синоптики рассказали, ожидать ли украинцам "бабье лето" в конце сентября. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.