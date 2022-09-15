Российские оккупанты вывели четыре надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Враг может атаковать Украину 36 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Корабельная группировка врага в Черном море увеличена до 16 единиц, среди которых на боевом дежурстве — четыре надводных и один подводный носитель ракет типа "Калибр", — отметили военные. В ОК "Юг" уточнили, что общее снаряжение вражеской корабельной группировки составляет 36 ракет. Кроме этого, в Черном море маневрируют три больших десантных корабля кафиров. Граждан призвали оперативно и правильно реагировать на сигналы воздушных тревог, а также быть внимательными и не пренебрегать предупреждениями об опасности. Напомним, ВСУ продолжают атаковать российских кафиров на юге Украины. Наши воины уничтожили много живой силы и техники захватчиков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.