Вооруженные силы Украины заставили российских кафиров бежать из Харьковской области и побудили Кремль к открытому признанию поражения в войне. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения РФ в Харьковской области", — отмечают аналитики. В ISW отмечают, что в Кремле раньше никогда не признавали поражений вокруг Киева или, впоследствии, на острове Змеиный. "Россияне подавали отступление от Киева как решение поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный – как "жест доброй воли", – указали специалисты. В Институте изучения войны добавляют, что министерство обороны РФ изначально предложило подобное объяснение российской неудачи в Харькове, утверждая, что войска отводят для перегруппировки, но этот ложный нарратив быстро наткнулся на громкую критику в сети. Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории от российских кафиров. К слову, американский лидер Джо Байден подчеркнул, что ВСУ добились значительного прогресса во время контрнаступления на востоке Украины. Однако подчеркнул, что предстоит еще долгий путь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.