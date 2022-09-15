Государствам-членам Европейского Союза будет предложено предоставить новое финансирование на поставку вооружений Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Le Figaro, обнародовавшим заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "В ближайшее время я предложу выделить шестой транш из Европейского фонда мира для продления военной помощи Украине", — сказал он. По словам Борреля, страны ЕС уже выделили 2,5 млрд евро из этой кредитной линии в размере 5 траншей по 500 млн евро. "Русская армия отступает. Сейчас не время сдаваться. Мы должны продолжать нашу военную помощь и удвоить наши усилия", — подчеркнул дипломат. Он напомнил, что Европейский фонд мира — межправительственный фонд, созданный государствами-членами и не подлежащий парламентскому контролю. "Это не финансирование из европейского бюджета", – добавил Боррель. Напомним, администрация президента США Джо Байден готовит новый пакет оборонной помощи для Украины. Информация о нем появится в ближайшие дни. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.