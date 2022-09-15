Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии, сообщил в ночь на четверг, 15 сентября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное телевидение Армении. Однако, по его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию из Баку, не существует. "Благодаря вовлеченности международного сообщества удалось достигнуть договоренности о перемирии с 20.00 (19.00 по Киеву) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет придерживаться этой договоренности", — сказал Григорян. Подтверждение этой информации со стороны Азербайджана пока не поступало. Пресссекретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян написал в Facebook, что с 20.00 по местному времени по всем направлениям огонь практически прекратился, значительные инциденты не зафиксированы. Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах. С началом нового обострения активизировалась и интернациональная дипломатия. Ереван провел переговоры с Францией и США, призывающими разрешать конфликт мирным путем. Имея союзников в виде участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, Пашинян пригласил помощь в восстановлении территориальной целостности. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.