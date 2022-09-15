Российские оккупанты для ударов по Кривому Рогу применили ракеты типа "Кинжал" и "Искандер". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". По данным ОК, оккупанты выпустили 7 ракет. "По уточненным данным для этого ракетного удара враг применил аэробалистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер", — говорится в сообщении. Во время боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские, танковые и минометные обстрелы наших позиций и населенных пунктов вдоль линии столкновения. А также атаковал авиацией и передовую, и тыловые районы. Ракета ударили по Кривому Рогу около 17:00. Местные власти в течение получаса призвали людей оставаться в укрытиях, поскольку ожидались новые запуски. Позже появилась информация от военных о том, что зафиксировано попадание трех ракет х-101, запущенных из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Все они попали в объекты на западной окраине города. Однако в офисе президента уточнили, что, по предварительным данным, по Кривому Рогу прилетело 7 или 8 ракет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.