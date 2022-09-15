На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24М, 31 единицу российской техники и 33 захватчика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Враг силами до двух взводов при поддержке двух БМД-2 и танка Т-72 ведением штурмовых действий в направлении Архангельского на Ивановку пытался улучшить свое положение. Удачи не имел, потеряв одну БМД-2 и значительный процент живой силы, отступил. ОК "Юг" сообщает, что украинская авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по противнику, в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 285 огневых задач. В том числе по трем районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанке, по складам боеприпасов в тех же Дудчанах и Садовом, по пункту управления беспилотниками в Комишанах. Под плотным огневым контролем находились каховский мост и переправа в Дарьевке. оккупанты не имели никакой возможности ими пользоваться. Как сообщает командование, в Черном море, укрываясь в безопасном районе, маневрируют 15 боевых вражеских кораблей. Среди них – 2 ракетоносителя, надводный и подводный, имеющие в сумме 12 ракет наготове. Напомним, ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины уволили село Киселевка (Херсонская область). Теперь от Херсона их отделяет только Чернобаевка. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.