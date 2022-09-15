ВСУ продолжают атаковать российских кафиров на юге Украины. Наши воины уничтожили много живой силы и техники захватчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Авиацией нанесено 9 ударов по враждебным позициям. Силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожены бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 оккупантов", — отметили военные. В ОК "Юг" также рассказали, что ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ в течение боевого дня выполнено более 430 огневых задач. Наши воины поразили 3 района сосредоточения вражеских сил и средств в Милово и Дудчанах и 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне. Кроме того, в очередной раз откорректированы огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке уязвлена, ее дальнейшее использование невозможно. В результате атак украинских военных Россия потеряла: 121 солдат; 5 танков; 9 других бронированных машин; 3 гаубицы "Мста-Б"; 2 САУ "Гвоздика"; 2 ЗРГК "Панцирь-С1"; командно-штабную машину; станцию радиоэлектронной борьбы; 4 склада с боеприпасами. Напомним, советник ОП Алексей Арестович заявил, что единственное место, где оккупанты пытаются "хоть как-то наступать", — участок фронта протяженностью 20 километров в районе Бахмута. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.