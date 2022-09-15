Ядерным шантажом на захваченной Запорожской АЭС россияне пытаются добиться двух целей. Нарушить энергетический баланс в преддверии зимнего сезона и повлиять на санкционную политику Запада. Об этом в интервью рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Логика их (россиян — ред.) очень проста. Им нужно достичь двух целей. Цель №1 — выбить ЗАЭС из энергетической системы Украины, нарушив наш энергетический баланс, ухудшив соответственно энергетическую безопасность Украины накануне зимнего сезона", — пояснил изданию Кулеба. По его словам, второй целью является попытка Кремля повлиять на решение Европейского союза по санкциям. "Когда у тебя сумасшедшие цены на газ, то ты везде где можно пытаешься компенсировать увеличением мощностей электроэнергии. Какой самый простой путь для европейцев получить дополнительные объемы электроэнергии? Увеличить импорт из Украины благодаря тому, что мы являемся частью ENTSO-E — европейской электрической сети — мы можем реально решить ряд проблем в таких странах как Польша и других в плане энергетической безопасности", — отметил министр. Ядерный шантаж России на Запорожской АЭС Напомним, что в ночь на воскресенье в результате российских обстрелов полностью прекратилась генерация электроэнергии на Запорожской АЭС. Таким образом, последний работающий энергоблок № 6 был переведен в холодное состояние. Впрочем, впоследствии внешнее питание станции для охлаждения реакторов все же удалось восстановить. В комментарии РБК-Украина директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объяснил, что ситуация с отключением шестого блока Запорожской АЭС крайне рискована. Поскольку при отсутствии нормальной работы систем безопасности может произойти расплавление активной зоны и ядерного топлива, что, вероятно, приведет к радиоактивным выбросам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.