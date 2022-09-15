Гороскоп на ближайшие дни расскажет о трех знаках Зодиака, которые до конца этой недели, с 14 по 18 сентября ждут не самые лучшие дни. Прогнозом со Styler поделилась знаменитая астрологиня Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Телец Переедание и алкоголь могут вызвать осложнение здоровья на этой неделе, в целом вам нужно внимательно отнестись к себе на этой неделе и при любых заболеваниях обратиться к врачу. Весы На Весов может напасть аппетит на этой неделе, а все из-за выяснения отношений с партнерами. Вам нужно успокоиться и перестать заедать негатив. Будьте осторожны за границей, могут быть нарушения или двойственные ситуации. Водолей Водолеям на этой неделе нужно уберечь себя и не лезть в рисковые ситуации, в том числе и бизнесовые. Возможны большие потери финансов, шантаж и обман. Кто-то может завладеть вашим имуществом не совсем честным путём. Не слушайте сплетни и отвлекайтесь от неприятных известий. Раньше мы писали о знаках Зодиака, которые уже скоро смогут подзаработать. Также читайте, какие неприятности всем нам может доставить ретроградный Меркурий в сентябре 2022 года.